Квартиры в Витебске стали покупать чаще, но цены пока почти не растут. Итоги 2019 года на рынке недвижимости

ННВ • 05/2/20 15:16 • Эканоміка

Число сделок на рынке жилья в октябре-декабре в Витебске, Полоцке и Новополоцке оказалось пиковым за последнее пятилетие — снижение ставок по кредитам осенью 2019 года подогрело интерес жителей региона к недвижимости.



Рынок жилья оживился

По сравнению с последним кварталом 2018 года количество проданных квартир в Витебске и Орше год выросло на треть, в вот в Полоцке и Новополоцке – более, чем на 60%.

В малых городах региона активность покупателей за тот же период увеличилась на 22%.

Как сообщает Realt.by, cамыми популярными у жителей Витебска были 1- и 2-комнатные квартиры – с ними заключили по 40% всех сделок. 3-комнатные квартиры покупали вдвое реже. Подобная структура спроса была и в Орше.

В Новополоцке 45% проданных квартир были «двушками», а в Полоцке с 2-комнатными квартирами заключили 57% всех сделок, что стало абсолютным максимумом среди крупных городов страны.

Цены на квартиры за год изменились незначительно

Купить квартиру в Витебске в конце 2019 года можно было за 603 доллара за квадратный метр, что на всего 3% выше, чем годом ранее. В Орше средняя цена квадратного метра подросла только на 2% – до 439 долларов. Полоцк и Новополоцк, напротив, были единственными городами в Беларуси, где стоимость жилья за год снизилась – на 1% и 2% соответственно.

Средние цены на 1-комнатные квартир в Витебске варьировались от 17 до 25 тысяч долларов, на 2-комнатные – от 22 до 33 тысяч. За «трешки» платили, как правило, от 28 до 42 тысяч «зеленых». В других крупных городах области аналогичные квартиры стоили в среднем 2-8 тысячи долларов дешевле.

Самая дорогая квартира, проданная в октябре-декабре 2019 года в Витебске, была 3-комнатной площадью 119 квадратных метров. Она обошлась покупателю в 83 тысячи долларов.