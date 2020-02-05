Очередная выставка «Взгляд из Хайфы» открылась в Витебске

Юрый Шэпелеў • 05/2/20 13:03 • Культура

В «Культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо города Витебска «Двина» открыли фотовыставку мастеров фотографии из израильского города Хайфа.



Фотоклуб «Цафон», что в переводе с иврита означает «Север», объединяет фотографов любителей из города Хайфы и других районов северной части Израиля. Клуб основан 25 лет назад бывшим художественным руководителем Могилёвского народного фотоклуба «Радуга» Зиновием Шегельманом и Яковом Хавиным из Гомельского народного фотоклуба «Полесье».

Особенно быстрое развитие «Цафон» получил начиная с 2009 года, когда в его работе стал принимать активное участие ещё один член Гомельского фотоклуба «Полесье» Лев Тарнапольский. Имея большой опыт клубной работы и массу новых идей он стал организовывать различные проекты.

Выходец из Витебска, ныне житель города Хайфа и участник «Цафона» фотограф Борис Беленький уже не в первый раз организует выставки своего фотоклуба в нашем городе. Среди других известных проектов фотоклуба из Хайфы нужно отметить такие, как «Мир глазами женщин» и «Мы из Беларуси», которые приезжают в Витебск каждый год. Выставка «Взгляд из Хайфы» уже вторая по счёту, первая была презентована в Витебске в ноябре 2016 года.

На выставке представлено 66 фоторабот от 19 авторов. Каждый из фотографов нашёл свой путь в данном творчестве. Среди работ можно увидеть пейзажи, городские виды, портреты, фото в стиле минимализма, макросъёмка, жанровые сюжеты.