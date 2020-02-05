Стало известно, во сколько обойдется Витебску новая доска почета

Сяржук Серабро • 05/2/20 22:05 • Эканоміка

Объявлен тендер по выбору генподрядчика для устройства Доски почета Витебской области и города Витебска на площади Победы. Во сколько обойдется это сооружение?



Как сообщали «ННВ», в июле прошлого года управление капитального строительства города Витебска объявило тендер на проектировку этой доски. Ориентировочная стоимость проектных и изыскательских работ указывалась в размере 27 580 рублей, которые должен был выплатить бюджет города.

Эта закупка была признана несостоявшейся, в результате проектировщиком стало областное государственное унитарное проектное предприятие «Институт Витебскгражданпроект».

Был разработан проект, согласно которому доска почета будет состоять из центральной стелы с гербом Республики Беларуси и боковых «крыльев», на одном из которых будут городские лауреаты, а на другом — областные. Центральную часть облицуют гранитом и матовым поликарбонатом с орнаментом, а боковые — композитным листом и матовым поликарбонатом. Опорные тумбы конструкции также отделают гранитом, а крайние боковые фрагменты декорируют орнаментом из анодированного алюминия.

По результатам разработки проектной документации сметная стоимость строительства длительностью два месяца составила 155 144 рубля. С учетом устранения замечаний после экспертизы он снизилась до 154 704 рублей, а длительность строительства — до 1,5 месяцев.

Заказчиком объекта является управление капитального строительства города Витебска. Планируется, что новую доску почета на площади Победы соорудят уже к 15 апреля. Ориентировочная стоимость тендера — 129 320 рублей, финансируется закупка из городского бюджета.

Новостройка должна заменить доску почета на площади Ленина, которую установили в прилегающем парке в 2007 году.