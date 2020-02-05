Тело мужчины обнаружили под обрушившимися конструкциями сгоревшего дома в Лепельском районе

• 05/2/20 12:33 • Здарэнні

Вечером 4 февраля произошел пожар частного дома в деревне Загорцы Лепельского района, пожарные нашли погибшего человека.
Тело мужчины обнаружили под обрушившимися конструкциями сгоревшего дома в Лепельском районе. Фото МЧС

Сообщение о пожаре спасатели получили в 21:35, к моменту приезда первых экипажей в горящем доме уже обрушилась крыша и потолок. Владелица дома умерла в 2010 году, и в нем жил ее 57-летний племянник, который нигде не работал.

Во время тушения пожара тело мужчины обнаружили под обломками сгоревших потолка и крыши нашли тело погибшего мужчины.

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем погибшим при курении, сообщается пресс-службой МЧС.

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