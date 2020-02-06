Из-за сильного ветра в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности
7 февраля в Витебске и на большей части территории Витебской области ожидается сильный ветер, объявлен оранжевый уровень опасности.
Филиал «Витебскоблгидромет» предупреждает, что завтра возможно усиление ветра до скорости 15-18 метров в секунду.
В восточной части области местами возможны кратковременные осадки. На отдельных участках дорог образуется гололедица.
В ночь с 6 на 7 февраля температура воздуха в Витебске опустится до −9 градусов по Цельсию, днем потеплеет и столбик термометра поднимется до −3 градусов.
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