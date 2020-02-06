Кровельщик покалечился, упав с крыши детсада в Новополоцке — опрокинулся подъемник

Іван Дзедушкін • 06/2/20 14:25 • Здарэнні

5 февраля в Новополоцке 49-летний мужчина упал с восьмиметровой высоты во время работ на крыше детсада, он в больнице в тяжелом состоянии.



Кровельщик выполнял работы на крыше здания дошкольного учреждения. Подъемник, на котором он находился, опрокинулся и обрушился. В результате рабочий упал с высоты около 8 метров и получил травмы, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На место, где произошел несчастный случай, выезжала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, кроме того следователи изъяли техническую документация, а также документация по охране труда. Следователи опрашивают очевидцев и проводят проверку, сообщает пресс-служба СК.