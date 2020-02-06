Милиция нашла пропавшего школьника в заброшенном деревенском доме в Полоцком районе

ННВ • 06/2/20 14:08 • Здарэнні

Милиция сообщила о том, что пропавший вчера школьник из Новополоцка Максим Мороз найден в нежилом доме в деревне Зеленка Полоцкого района.



5 февраля подросток ушел из средней школы и не вернулся домой, он был объявлен в розыск. Найти мальчика удалось оперативникам уголовного розыска.

Как оказалось ребенок приехал в деревню ночью и заночевал в заброшенной избе. Противоправных действий в его отношении по сведениям милиции не совершалось.

Сейчас Максима Мороза доставили в Новополоцкий ГОВД для разбирательства. Угрозы для его жизни и здоровья нет, сообщает пресс-служба милиции Витебщины.