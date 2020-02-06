Милиция нашла пропавшего школьника в заброшенном деревенском доме в Полоцком районе
Милиция сообщила о том, что пропавший вчера школьник из Новополоцка Максим Мороз найден в нежилом доме в деревне Зеленка Полоцкого района.
5 февраля подросток ушел из средней школы и не вернулся домой, он был объявлен в розыск. Найти мальчика удалось оперативникам уголовного розыска.
Как оказалось ребенок приехал в деревню ночью и заночевал в заброшенной избе. Противоправных действий в его отношении по сведениям милиции не совершалось.
Сейчас Максима Мороза доставили в Новополоцкий ГОВД для разбирательства. Угрозы для его жизни и здоровья нет, сообщает пресс-служба милиции Витебщины.
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