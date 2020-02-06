Водитель легковушки пострадал в ДТП в Лепельском районе — его «Citroen» вылетел в кювет и перевернулся

Іван Дзедушкін • 06/2/20 20:58 • Здарэнні

Утром 6 февраля в Лепельком районе в кювет вылетела легковушка, водитель в больнице.



Около 8:30 на 182 км автодороги М-3 «Минск-Витебск» 24-летний водитель «Citroen» при движении не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, и его пришлось госпитализировать в больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.