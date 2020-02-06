Житель Новополоцка с другом избил биологического отца ребенка своей сожительницы, требуя «алименты»

Іван Дзедушкін • 06/2/20 13:09 • Здарэнні

Решили выбить деньги на содержание ребенка — уголовное дело о вымогательстве возбуждено в Шумилинском районе в отношении двух мужчин.



Жительница Шумилинского района, разойдясь с мужем, с которым успела нажить ребенка, нашла себе пару в Новополоцке. Она, как утверждает милиция, финансовых претензий к биологическому отцу ребенка не имела, а вот ее сожитель решил получить компенсацию за содержание чужого чада.

На Новый год 41-летний мужчина выпивал вместе с 37-летним приятелем. Во время застолья они и решили урегулировать семейные вопросы. Поддатые приятели отправились к бывшему мужу сожительницы одного из них и стали бить его, требуя деньги, которые тот, якобы задолжал за ребенка.

Сельчанин заявил нападавшим, что у него нет наличных. Тогда его отвели к банкомату, требуя снять денег. Однако жертва вымогательства несколько раз умышленно ввела ошибочный pin-код. Когда нападавшие поняли, что их обманывают, они пришли в еще большую ярость и снова побили жертву.

В конце концов, сельчанин отдал мучителям 5000 российских рублей, но его страдания не закончились. Избитого мужчину отвели к бывшей супруге и заставили приносить извинения. А деньги отдали женщине, правда, потребовали от нее обменять их и вернуть вымогателям.

Спустя день после нападения житель Шумилинского района пошел в местное отделение милиции и заявил о вымогательстве. В отношении приятелей, решивших выбить «алименты», возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома