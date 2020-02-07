4300 новых квартир построили в Витебской области за 2019 год, это полтысячи больше, чем годом ранее
В 2019 году в Витебской области введено в эксплуатацию 326 000 квадратных метров общей площади жилья, более трети построено с господдержкой.
Всего организации всех форм собственности построили 4300 новых квартир, что на 500 квартир больше, чем в 2018 году.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 158 000 квадратных метров общей площади, что составило 48,5% от общего объема введенного жилья. При этом с господдержкой было построено 125 200 квадратных метров.
В сельских местности, по данным главного статистического управления Витебской области. введено в эксплуатацию 67 000 квадратных метров общей площади жилья, или пятая часть от всего построенного.
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