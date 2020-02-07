Девушку сбили на пешеходном переходе в Витебске, она в больнице

• 07/2/20 13:34 • Здарэнні

Вечером 6 февраля в Билево сбили 23-летнюю девушку, переходившую улицу по пешеходному переходу.
Девушку сбили на пешеходном переходе в Витебске, она в больнице. Фото ГАИ

Около 20:00 в районе дома №16 на улице Генерала Ивановского 23-летний водитель «Fiat Marea» совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия витеблянка получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Девушку сбили на пешеходном переходе в Витебске, она в больнице. Фото ГАИ

ГАИ начало проверку по факту этого ДТП, обстоятельства наезда устанавливаются, об этом «ННВ» сообщили в областной автоинспекции.

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