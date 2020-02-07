Девушку сбили на пешеходном переходе в Витебске, она в больнице

Іван Дзедушкін • 07/2/20 13:34 • Здарэнні

Вечером 6 февраля в Билево сбили 23-летнюю девушку, переходившую улицу по пешеходному переходу.



Около 20:00 в районе дома №16 на улице Генерала Ивановского 23-летний водитель «Fiat Marea» совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия витеблянка получила травмы и была госпитализирована в больницу.

ГАИ начало проверку по факту этого ДТП, обстоятельства наезда устанавливаются, об этом «ННВ» сообщили в областной автоинспекции.