Девушку сбили на пешеходном переходе в Витебске, она в больнице
Вечером 6 февраля в Билево сбили 23-летнюю девушку, переходившую улицу по пешеходному переходу.
Около 20:00 в районе дома №16 на улице Генерала Ивановского 23-летний водитель «Fiat Marea» совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия витеблянка получила травмы и была госпитализирована в больницу.
ГАИ начало проверку по факту этого ДТП, обстоятельства наезда устанавливаются, об этом «ННВ» сообщили в областной автоинспекции.
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