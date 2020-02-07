Три человека сгорели в Витебской области за минувший день

ННВ • 07/2/20 12:49 • Здарэнні

6 февраля в Витебской области произошли два пожара, унесшие человеческие жизни — в Лепельском и Полоцком районе. Виноват мороз?



В 18:27 в службу спасения от дежурного Лепельской центральной районной больницы поступило сообщение о пожаре дома на 2-ой Заводской улице в райцентре.

Пожар обнаружил 54-летний брат 66-летнего хозяина, который вечером возвращался с работы. Забежав в дом, мужчина увидел брата, лежащего на полу возле тлеющей кровати. Он вызвал скорую и залил кровать ведром воды.

Приехавшие медики констатировали смерть 66 летнего мужчины. В доме в результате пожара повреждены кровать и ковер. Пожар, по предположениям спасателей, мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибшего.

В тот же вечер в 21:48 пожарные получили сообщение о горящем доме на Криничной улице в деревне Дрозды Полоцкого района. К моменту приезда спасателей в в доме произошло обрушение крыши и потолочного перекрытия.

69-летнюю пенсионерку и жившего с ней 59-летнего мужчину нашли погибшими под слоем обрушившихся строительных конструкций. Тело хозяйки находилось на полу, а ее сожителя — на кровати.

По информации МЧС эта пара вела асоциальный образ жизни. Им отключили электричество и газ, а печного отопления в доме не было.

Огнем в результате пожара в доме были уничтожены крыша и потолок, а также повреждены стены и имущество. По предварительной версии и этот пожар мог произойти из-за неосторожности при курении, сообщается пресс-службой МЧС.