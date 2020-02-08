Красавицы и рукодельницы — посмотрите, какие девушки пришли на кастинг конкурса «Мисс Беларусь» в Витебске

Сяржук Серабро • 08/2/20 22:18 • Культура

На кастинг конкурса красоты «Мисс Беларусь» в Витебске участницы принесли зверушек из шерсти и вышитые рушники, а также танцевали восточные танцы и садились на шпагат. Кого выбрало жюри?



Чтобы попасть на национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь-2020» нужно быть гражданкой Беларуси в возрасте от 18 до 24 лет, не состоять в браке и быть ростом не ниже 174 сантиметоров. Если паспортный контроль был жесткий, то девушкам, которым не хватало пару сантиметров, все же удалось попасть на просмотр, не смотря на замеры. Компенсировать недостающую высоту одна из таких участниц пообещала харизмой.

С собой на кастинг лучшие красавицы Витебщины принесли не только туфли на шпильках и купальники, но и различное рукоделье. Этот реквизит им очень пригодился во время первого этапа просмотра, когда проходила самопрезентация и собеседование.

Например, девушка из Орши привезла четыре рушника, которые вышила самостоятельно. В результате жюри на несколько минут «зависло»над орнаментом. Другая участница, которая приехала из Сенно, привезла мышей из шерсти, которые тоже очаровали жюри.

Кто был послабее в ремеслах, старался удивить жюри другими умениями. Так первая конкурсантка не только выступила по-белорусски, но и станцевала танец живота. Другую, которая похвалилась тем, что занимается гимнастикой, попросили сесть на шпагат.

А вот слишком откровенничать с жюри и, тем более, перечить его членам, было чревато. Так, девушке, которая призналась, что просто «забила» на университетский конкурс красоты, пришлось долго обещать, что она будет выполнять регламент конкурса. Отчитали и конкурсантку, которая отказалась танцевать по просьбе жюри.

На кастинг пришло три десятка девушек из разных регионов Витебщины, в купальники жюри разрешило переодеться только двадцати пяти. После дефиле на фотосессию осталось пятнадцать девушек, у которых есть шанс представить Витебскую область на национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь-2020».

Напомним, что городской отбор претенденток в Витебске состоялся еще 1 декабря прошлого года. Тогда жюри отобрало семь девушек, которым порекомендовали принять участие в областном кастинге. Сегодня им пришлось пройти просмотр во второй раз.