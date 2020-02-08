Тело мужчины обнаружили пожарные при тушении дома в Браславском районе

ННВ • 08/2/20 10:25 • Здарэнні

7 февраля при тушении пожара бревенчатого дома в Браславском районе пожрные обнаружили под обрушившимися конструкциями погибшего человека.



В 20:44 спасатели получили сигнал о пожаре в деревне Шмели. Однако, приехавшие на вызов экипажи пожарных выяснили, что на самом деле дом горит в соседней деревне Кабоши.

Когда они приехали в Кабоши, крыша дома уже обрушилась, сруб горел открытым пламенем. В ходе тушения пожара и разведки, под обрушившимися конструкциями спасатели нашли тело 57-летнего хозяина жилья, который жил один.

Пожар был ликвидирован, огнем в доме уничтожены крыша и потолок, а также имущество. По предварительной версии пожарных дом мог загореться из-за неосторожности при курении погибшего хозяина, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.