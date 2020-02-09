КГК проведет прямую линию против снижения зарплаты бюджетников

ННВ • 09/2/20 21:19 • Эканоміка

В Витебской области Комитет госконтроля объявил о проведении «горячей линии», на которую бюджетникам можно будет пожаловаться на снижение январской зарплаты, по сравнению с декабрьской.



Комитет государственного контроля Витебской области намерен дать оценку выполнению требования Лукашенко по недопущению снижения уровня заработной платы работников бюджетных организаций после введения нового порядка оплаты труда, сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого 13 февраля КГК организует «горячую линию» с жителями всех регионов Витебской области, куда можно будет сообщить о начислении заработной платы (без учета премии) за январь 2020 года в размерах, меньших, чем за декабрь 2019 года в сопоставимых условиях: отсутствие «больничных», «подработок», отпусков и тому подобного.

«Горячая линия» будет проходить с 10:00 до 17:00 часов с перерыв с часа до двух, для приема жалоб выделены сразу три телефонных номера: 8 (0212) 37-61-53, 37-61-94, 37-61-70.