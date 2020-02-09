МЧС предупреждает, что в понедельник ветер усилится до штормового. Объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 09/2/20 15:13 • Здарэнні

Усиление ветра до 22 метров в секунду прогнозируют синоптики на понедельник. Объявлен оранжевый уровень опасности.



Скорость порывов ветра 10 февраля прогнозируется до 15-20 метров в секунду, а днем местами может достигать 22 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует 9 баллам или шторму.

Ветер такой силы ломает сучья деревьев, может наносить небольшие повреждения и разрушать крыши зданий.

МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а автомобиль спрятать в гараже или припарковать вдали от деревьев или конструкций, которые могут упасть.

Кроме сильного ветра завтра ожидается мокрый снег, который может переходить в дождь. Ночью и утром на отдельных дорогах ожидается гололедица.