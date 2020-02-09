МЧС предупреждает, что в понедельник ветер усилится до штормового. Объявлен оранжевый уровень опасности
Усиление ветра до 22 метров в секунду прогнозируют синоптики на понедельник. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Скорость порывов ветра 10 февраля прогнозируется до 15-20 метров в секунду, а днем местами может достигать 22 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует 9 баллам или шторму.
Ветер такой силы ломает сучья деревьев, может наносить небольшие повреждения и разрушать крыши зданий.
МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а автомобиль спрятать в гараже или припарковать вдали от деревьев или конструкций, которые могут упасть.
Кроме сильного ветра завтра ожидается мокрый снег, который может переходить в дождь. Ночью и утром на отдельных дорогах ожидается гололедица.
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1 каментар
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9/люты/2020 у 20:51
Опять оранжевый? Волки, волки!
Свежий ветерок подует. Можно подумать, что Полоцкий путепровод обрушится 🙄