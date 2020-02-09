При похолодании в Новополоцке зафиксировали превышение нормативов по диоксиду азота

ННВ • 09/2/20 20:36 • Экалогія

Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе зафиксировано на минувшей неделе в Новополоцке.



5 февраля в 19:00 при заборе воздуха в районе дома №158 на Молодежной улице ПДК была превышена в 1,3 раза. При этом наблюдался слабый западный ветер, температура воздуха составляла -2,5 °С, относительная влажность – 65%, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Диоксид азота — ядовитый газ красно-бурого цвета и без запаха, это вещество применяется при производстве кислот, а также используется как окислитель в ракетном топливе.