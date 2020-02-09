В Витебске безработных приглашаю стать водителями троллейбусов

ННВ • 09/2/20 10:25 • Эканоміка

Служба занятости приглашает безработных жителей Витебска учиться на профессию водителя троллейбуса.



Время обучения составляет 4 месяца, обращаться нужно в кабинет №1 здания №10 на улице Богдана Хмельницкого, сообщает сайт горисполкома. Телефон для справок 36-25-45.

В информации филиал «Городской электрический транспорт города Витебска» уточняется, что набор в группу проходит до 26 февраля. Соискатели должны быть в возрасте от 21 до 40 лет, как минимум со средним образованием и не иметь отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории «I». Набор в группу осуществляется по результатам собеседования.