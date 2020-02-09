В Витебске на выставке рождаются бабочки

Ігар Мацьвееў • 09/2/20 16:47 • Экалогія

В эти февральские дни в витебской Ратуше работает очень милая и летняя выставка - на ней можно увидеть экзотических бабочек из самых разных стран. Стоит отметить, что эта экспозиция сейчас - одна из самых посещаемых в краеведческом музее.

Бабочки здесь отовсюду — из Филиппин, Южной Америки, Мадагаскара, Африки. Они — самых разных размеров и расцветок. Чтобы красавицы не замерзли, в помещении музея создали тропический климат: +25 °С и влажность воздуха 60−80%.

Можно увидеть, как бабочки едят и пьют: кормят их фруктами, а поят водой с медом. А еще можно увидеть, как из куколки рождается бабочка.

Билеты стоят от 7 до 10 рублей.

Выставка открыта до 29 марта.