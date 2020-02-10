На Кагальном озере в Глубоком едва не утонул пешеход

ННВ • 10/2/20 16:07 • Здарэнні

Мужчину, хотевшего сократить путь по замерзшему озеру, спасли в Глубоком.



Около часа дня 10 февраля спасатели получили сообщение о тонущем в озере Кагальное человеке. Прибывший к месту вызова экипаж обнаружил, что в 50 метрах от бергеа в полынье находится мужчина.

По предварительной информации МЧС, местный житель спешил на работу и решил скоратить путь, пройдя пол льду замерзшего озера. Однако ледяной покров не выдержал его тяжести, мужчина провалился и начал тонуть.

Спасатели вытащили пострадавшего на сушу и передали бригаде скорой медицинской помощи. Его пришлось госпитализировать, так как медики диагностировали общее переохлаждение организма.