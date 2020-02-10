Рецидивист ограбил 73-летнюю пенсионерку в лифте, витебская милиция задержала его через два часа

Іван Дзедушкін • 10/2/20 13:00 • Крымінал

6 февраля в одной из многоэтажек на улице Петруся Бровки в лифте произошло нападение на пенсионерку, пришедшую из магазина.



73-летняя жертва рассказала в милиции, что она шла в гости к подруге. В лифт с ней зашел незнакомый мужчина, который, когда двери открылись на одном из этажей, вырвал у старушки сумку с деньгами и документами.

Через два часа оперативникам удалось установить личность нападавшего. Как оказалось, 27-летний ранее судимый витеблянин приметил пенсионерку в магазине, где она делала покупки перед гостями. Затем он следовал за женщиной, зашел с ней в лифт и отнял сумочку.

Не смотря на то, что милиция задержала грабителя всего через два часа, он уже успел пропить часть денег пенсионерки. Похоже, воровскую удачу житель Витебска отметил, как следует, так как алкотестер обнаружил в выдыхаемым им воздухе 3 промилле спирта. В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.