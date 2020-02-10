С кредитом на 1650 долларов и ненужными ей вещами очнулась пенсионерка из Докшиц после «кулинарного шоу»

Сяржук Серабро • 10/2/20 14:12 • Грамадства

Набор посуды, две подуши, одеяло и пылесос сама того не желая приобрела жительница Докшиц после посещения так называемого кулинарного шоу, которое прошло в райцентре. Все это в кредит на 3650 рублей.



Всего на презентацию, которую в Докшицах организовала небезызвестная гродненская компания «ИнВИТан», пришло около 25 жителей городка, сообщает местная газета «Родные вытоки».

Демонстрация поразила пришедших: молодые мужчины-маркетологи за семь минут пожарили курятину, а за десять смогли испечь кекс. Песионеркам продемонстрировали кастрюлю, которую, даже после подгоревшего в ней блюда не приходится мыть.

– После завершения всех презентаций ведущий предложил приобрести товары, которые понравились, в кредит, – приводит слова докшичанки издание. – Обещал большое количество подарков и бонус – скидочную карточку при покупке товаров этой компании в следующий раз. Под впечатлением от количества сюрпризов подписала договор. Представители компании были настолько вежливыми, что даже предложили подвезти меня домой.

Дома, однако, пенсионерка очнулась от чар и обнаружила, что накупила всего на 3650 рублей. Причем эти вещи были приобретены в кредит на три с половиной года под 8-12% годовых. Женщина поняла, что приобрела по сути ненужные ей вещи и еще больше расстроилась, когда узнала, что подобный товар через интернет можно купить в 4-5 раз дешевле.

Женщина обратилась с жалобой в райисполком и за помощью к подруге из Гродно, которая навестила офис фирмы с претензией. В результате все вещи, кроме пылесоса, который является сложной бытовой техникой, удалось вернуть ретивым продавцам. Кредит на пылесос переоформили, как рассрочку.

В Докшицком райисполкоме сообщили, что к ним уже обратилось несколько человек, которые приобрели товар на таком «шоу»:

— В соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей», товар можно вернуть товар в течение 14 дней. Но, проводя шоу далеко от места своего пребывания, фирмы надеются, что не каждый до них доедет, чтобы вернуть купленное. Кстати, есть возможность сдать товар и после истечения 14 дней, если он не соответствует описанию, прописанному в договоре, если нет данных об изготовителе, потребительских качествах и гарантийном сроке, количестве либо комплектности, — отметила заместитель начальника отдела экономики райисполкома Наталья Лукша.