Сильный снегопад обрушился на Витебск. Фото + видео

Сяржук Серабро • 10/2/20 21:17 • Экалогія

Вечером 10 февраля Витебск, впервые за нынешнюю зиму, оказался во власти сильнейшего продолжительного снегопада.



Обильный снег начал идти в городе примерно с пяти часов вечера, при этом скорость порывов ветра составляла 17-18 метров в секунду. Высота нижнего края облаков не превышала 180 метров, а горизонтальная видимость снизилась до 900 метров.

Температура атмосферного воздуха колебалась у отметки нуля, поэтому выпадающий снег на проезжей части очень быстро превращался в кашу, постепенно приобретая жидкое агрегатное состояние.

Согласно данным метеостанции областного центра, за несколько часов в Витебске выпало 5 миллиметров осадков, что составляет 11% от месячной нормы в 44 миллиметра. Всего за первую декаду февраля выпало 24 миллиметра, то есть более половины месячной нормы.