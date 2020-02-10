Сильный снегопад обрушился на Витебск. Фото + видео

• 10/2/20 21:17 • Экалогія

Вечером 10 февраля Витебск, впервые за нынешнюю зиму, оказался во власти сильнейшего продолжительного снегопада.
Сильный снегопад обрушился на Витебск. Фото Сергея Серебро

Обильный снег начал идти в городе примерно с пяти часов вечера, при этом скорость порывов ветра составляла 17-18 метров в секунду. Высота нижнего края облаков не превышала 180 метров, а горизонтальная видимость снизилась до 900 метров.

Сильный снегопад обрушился на Витебск. Фото Сергея Серебро

Сильный снегопад обрушился на Витебск. Фото Сергея Серебро

Температура атмосферного воздуха колебалась у отметки нуля, поэтому выпадающий снег на проезжей части очень быстро превращался в кашу, постепенно приобретая жидкое агрегатное состояние.

Сильный снегопад обрушился на Витебск. Фото Сергея Серебро

Сильный снегопад обрушился на Витебск. Фото Сергея Серебро

Сильный снегопад обрушился на Витебск. Фото Сергея Серебро

Сильный снегопад обрушился на Витебск. Фото Сергея Серебро

Согласно данным метеостанции областного центра, за несколько часов в Витебске выпало 5 миллиметров осадков, что составляет 11% от месячной нормы в 44 миллиметра. Всего за первую декаду февраля выпало 24 миллиметра, то есть более половины месячной нормы.

Сильный снегопад обрушился на Витебск. Фото Сергея Серебро

Сильный снегопад обрушился на Витебск. Фото Сергея Серебро

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