Витебская афиша с 10.2.2020 по 16.2.2020 года

Ульяна Церашкова • 10/2/20 16:55 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

10.02–12.02

"Тролль: История с хвостом" 3D, Канада, Норвегия, 6+. Анимация (11:35, 15:15; 9:15, 12:55). Цена: 6,30–7,10.

"Игры с огнём", США, 6+. Комедия (9:40, 13:20; 11:00). Цена: 5,70–6,60 руб.

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", США, 18+ (17:00, 19:05, 21:10; 23:15 – 8.02). Боевик, криминал, приключения. Цена: 5,70–8,58.

"1917". Военный, драма, Великобритания, США, 16+ (21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Маленькие женщины". Мелодрама, США, 12+ (19:00). Цена: 6,30–7,10.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (14:40, 16:50). Цена: 4,70–5,50.

13.02–19.02

Детский билет на дневные детские киносеансы (6–14 лет) – 2,00, только в кассе кинотеатра. На удлиненный сеанс к цене билета + 0,30.

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44

10.02–12.02

"Тролль: История с хвостом" 3D, Канада, Норвегия, 6+. Анимация (8:20, 10:05, 11:50, 13:35). Цена: 6,30–7,10.

"Игры с огнём", США, 6+. Комедия (9:20, 11:15 – кроме 8.02; 13:10, 15:05). Цена: 5,70–6,60.

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", США, 18+ (17:30, 19:35, 21:40). Боевик, криминал, приключения. Цена: 5,70–6,60.

"Офицер и шпион", Италия, Франция, 16+. Драма, исторический, триллер (17:00). Цена: 5,70–6,60.

"Кома". фантастика, триллер, экшн, Россия, 12+ (21:35). Цена: 5,70–6,60.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (19:25; 15:20). Цена: 4,70–5,50.

13.02–19.02

Детский билет на дневные детские киносеансы независимо от сектора (для детей с 6 до 14 лет) – 2,00. На удлиненный сеанс к цене билета + 0,30.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Сонник в кино". Анимация, комедия, приключения, экшн, фэнтези, Канада, США, Япония, 6+.

"Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант". Анимация, семейный, Норвегия, 6+.

"Скандал". Драма, триллер Канада, США, 18+.

"Цвет из иных миров". Ужасы, фантастика, Португалия, США, 16+.

«Лед 2». Мелодрама, спорт, Россия, 6+.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

13.02 (19:00) Концерт джазовой музыки Ко Дню всех влюбленных. «The beatles». Лауреат премии «Голос» Сергей Манукян.

14.02 (19:00) Эстрадный концерт «Зажигай сердце». Джулиетта Тарахчян.

15.02 (15:00) Музыкальные встречи для будущих мам из цикла «Соткать душу из нот». «Мам-муз-кафе».

16.02 (18:00) Концерт органной музыки. Лия Якушева (Россия).

18.02 (19:00) Карл Орф. Кантата «Carmina burana». Симфонический оркестр и хор Могилевской городской капеллы.

21.02 (19:00) «Дом вверх дном». Комедия для взрослых (Беларусь).

27.02 (19:00) Леонид Кожарский. 30 лет на сцене. Сольный концерт.

Концертный зал «Витебск»

**парк имени Фрунзе

13.02 (18:00) #Supremшторм_ночь. Февраль... Малевич... УНОВИС...

16.02 (16:00) «И снова здравствуйте!» 55+. Музыкально-развлекательная программа.

15.02 (18:00) New school 789. Музыкально-развлекательная программа.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

11.02 (19:00) Гастроли Международного театрального центра «Антракт» (Санкт-Петербург) «Тёща браку не помеха».

13.02 (19:00) «Самая жаданая». Рамантычная камедыя па матывах французскай драматургіі.

14.02 (19:00) «Бальніца на краі свету». Драматычная камедыя.

15.02 (18:00) «Доктар філасофіі». Камедыя.

16.02 (18:00) “Ваўкалак”. Паводле твораў Яна Баршчэўскага.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

14.02 (18:00) “Мастак. Вяртанне ў Віцебск”. Выстава “Мастакі — закаханым”.

16.02 (11:00) «Яшчэ раз пра Чырвоную шапачку».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Старый Витебск на фото Сигизмунда Юрковского».

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XXI века (из фондов ВОКМ).

«Раненый город». Фотографии Витебска периода немецкой оккупации 1941-1944 годов.

«Векавая калекцыя» Вышыўка і фарфор з каллекцыі А.Р. Брадоўскага (з фондаў УК «ВАКМ»).

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«О подарках и дарах». Выставка предметов, подаренных музею (до 1.03).

Выставка живых экзотических бабочек (до 29.03).

15.02 (13:00) «Потому что я люблю». Перформанс.

Выставка живых экзотических бабочек.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

«Художник П.М. Явич». К 100-летию со дня рождения.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

«Сурен Мирзоян и сыновья». Живопись, металл, ДПИ.

Арт-проект Александра Малея.

Юбилейная выставка. Живопись. А. Досужев. К 75-летию со дня рождения художника. Из фондов ВОКМ, ВЦСИ и частных коллекций.

«Формат». Художественный проект Витебской областной организации БСХ. К 100-летию творческого объединения «УНОВИС».

Арт-проект Галины Васильевой "Constructio 2020".

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

Алесь Разанаў, Віктар Маркавец (Мінск). Канцэптуальна-мастацкія творы.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция, посвященная художникам-основателям училища.

Выставка Д. Якерсона.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Скульптура Дмитрия Василевского.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выстава мастакоў Славакіі “Сібірская гарачка”.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Памяти Маргариты Сайфугалиевой». Выставка живописи к 85-летию со дня рождения художницы (до 28.02).

Выставка объединения любителей вышивки «Иголочка» (до 23.02).

Фотовыставка "Взгляд из Хайфы -2" (до 24.02).

22.02 (10:00–14:00) «Средневековье». Выставка одного дня.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Солдатская еда на фоне столетий». Выставка предметов солдатского обихода из частной коллекции Г. Дубинина (Россия).

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

Каждый четверг (18:00). Бесплатные курсы «Витебск: реальная и популярная история родного города».

Выставка витражной росписи и мозаики (до 27.02).

"С высоты птичьего полета". Фотовыставка Дмитрия Осипова.

13.02 (13:00) Презентация книги детских стихов «Кутерьма» писателя и поэта Олега Сешко.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн.: 12:00–18:00).

Битлз-клуб «Чердачок»

ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

15.02 (22:30–6:00) Вечеринка ко Дню влюбленных.

Арт-пространство VZAP

ул. Октябрьская, 2, тел. 33 364-78-78

22.02 (12:00) Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Pradmova».