Более 8 миллионов рублей потратит Витебское ГЖКХ на уборку и техническое обслуживание жилых домов за 10 месяцев

Сяржук Серабро • 11/2/20 15:04 • Эканоміка

Тендер на оказание жилищно-коммунальных услуг ориентировочной стоимостью 8 041 095 рублей объявило унитарное коммунальное производственное предприятие «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство».



Закупка состоит из двух лотов: санитарное содержание вспомогательных помещений жилых домов и техническое обслуживание жилых домов, находящихся на территории города Витебска и Витебского района.

Услуги закупаются ЖКХ на период с марта по декабрь 2020 года включительно. Санитарное содержание, а попросту говоря — уборка, многоквартирных домов обойдется городу и району в 832 257 рублей, что составляет в среднем 83 225 рублей 70 копеек в месяц. Техническое обслуживание стоит на порядок больше — 7 208 838 рублей, или 720 883 рублей 80 копеек в месяц в среднем.

Закупка этих жилищно-коммунальных услуг производится за счет собственных средств Витебского городского жилищно-коммунального хозяйства.