Десятки тысяч снарядов разбросаны в окрестностях станции Крулевщина — там в 1941 году взорвали артиллерийский склад ЗапОВО

Сяржук Серабро • 11/2/20 23:18 • Здарэнні

Более 34 000 различных боеприпасов было обезврежено за 2017-2019 годы в окрестностях железнодорожной станции Крулевщина в Докшицком районе, где в 1941 году при отступлении части РККА взорвали артиллерийский склад.



Недавно начальник управления инженерных войск Генерального штаба ВС полковник Андрей Кураков сообщил журналистам, что в прошлом году неподалеку от станции Крулевщина было обнаружено и уничтожено более 9000 боеприпасов времен Второй мировой войны. По сообщениям СМИ в 2018 году там же саперы обезвредили боле 14 446 боеприпасов. На сайте местной школы есть информация, что в 2017 году было уничтожено более 11 000 снарядов, и приводятся слова подполковника Игоря Бартоша, что работы там еще лет на 10.

Что же это за место, где за три года собрали смертоносный урожай из около 34 500 взрывоопасных предметов, иногда за день выкапывая по 300 снарядов? Перед началом Великой Отечественной войны в имении Замошье был создан окружной склад артиллерийского вооружения №275 Западного особого военного округа. Сейчас ряд центральных СМИ почему-то написали, что этот склад был захвачен немцами и взорван ими при отступлении в 1944 году.

Однако, в донесении о потерях боеприпасов Западного фронта, составленном не позднее 10 июля 1941 года, упоминается, что склад был взорван частями РККА 2 июля 1941 года, но нет данных, что подорвано, а что вывезено. Этот взрыв наблюдали местные жители. Так, дедушка краеведа из Докшицкого района Константина Шыталя рассказывал, что в тот день пас коров и погода была солнечной, что опровергает информацию о том, что подожженный склад потушил пошедший дождь. Также есть свидетельства, что немцы использовали евреев из гетто в Глубоком для сбора разбросанных взрывом боеприпасов: «В Глубоком за деньги можно было купить боеприпасы. Откуда? В 15 км была узловая станция железной дороги, Крулевщизна, где оставались довоенные советские склады. Немцы заставляли евреев сносить все в одно место и взрывали — боялись партизан. Евреи под страхом смерти прихватывали с собой патроны, гранаты, запалы и продавали или меняли на еду». Немцы не зря боялись партизан, так как позже они активно использовали выплавленный из этих снарядов тол.

Взрыв разметал боеприпасы по окружающей местности, где сейчас располагается урочище Замошье. На снимках со спутников можно увидеть объекты, похожие на гигантские воронки. Снаряды после этого взрыва уже несколько лет собирают белорусские саперы. Работы затрудняет то, что они зачастую находятся на глубине до метра под землей, а также подверглись воздействию ударов и огня.

Сколько же может находиться боеприпасов в окрестных лесах, болотах и на полях? По имеющимся в открытом доступе сведениям, окружной склад артиллерийского вооружения №275 возле Крулевщины был 4-й категории и мог вмещать до 200 вагонов боеприпасов. При расчетах в артиллерии считается, что вагон вмещает 16,5 тонн, таким образом, на этом складе могло находиться до 3300 тонн боеприпасов.

Для примера мы можем посмотреть, что находилось на складе №391 в Лепеле, который также был 4-й категории. Согласно вышеупомянутому донесению, на этом складе было взорвано: 32 586 484 винтовочных патрона, 173 690 50-миллиметровых мин, 60 586 82-миллиметровх мин, 78 986 45-миллмиетровых снарядов, 18 611 76-миллиметровых снарядов, 14 449 76-миллиметровых зенитных снарядов, 6 180 107-миллиметровых снарядов, 8943 122-миллиметровых снаряда (вероятно, гаубичных), 3922 122-миллиметровых пушечных снаряда, 32 265 152-миллиметровых снарядов, 3001 203-миллиметровый снаряд. Кроме того, до подхода немцев войскам РККА успели выдать 17 139 942 винтовочных патрона, 116 220 50-миллиметровых мин, 41 240 82-миллиметровх мин, 92 178 45-миллиметровых снарядов, 18 611 76-миллиметровых снарядов, 14 952 76-миллиметровых зенитных снаряда, 16 668 122-миллиметровых снарядов (вероятно, гаубичных), 4838 122-миллиметровых пушечных снарядов, 11 218 152-миллиметровых снарядов и 600 152-миллиметровых снарядов образца 1938 года.

Отметим, что при разминировании в окрестностях Крулевщины находят снаряды большего калибра, чем в списке лепельского склада. Саперам приходится извлекать из земли 280-миллиметровые снаряды от советской мортиры на гусеничном лафете Бр-5 образца 1939 года. Вес снаряда к этой мортире колеблется от 200 до 286 килограммов. Один такой снаряд может содержать от 33,6 до 58,7 кг взрывчатого вещества.

Также в интернете встречается информация о том, что на складе №275 в Крулевщине хранились артиллерийские химические боеприпасы. Следует иметь в виду, что в РККА химическими назывались и зажигательные снаряды, и дымовые, а не только с отравляющими веществами. В связи с этим, однако, вспоминается самое громкое разминирование в Беларуси — в 1979 году на одной из строек в Барановичах экскаватор, копавший котлован, наткнулся на склад снарядов. Оказалось, что снаряды химические с отравляющими веществами. Героическими усилиями саперов под началом майора-инженера Николая Аладьева из города вывезли 963 снаряда с общей массой взрывчатого вещества около 50 тонн.

Позже, в 1985 году, про этот подвиг выйдет книга «Без права на ошибку». В СССР тогда тоже списали все на немцев — якобы в архивах ЦК КПБ нашли донесения партизан о доставке нацистами в Барановичи эшелона с химическим оружием. Но теперь уже известно, что перед войной в Барановичах разместили склад №840 химического вооружения и военно-химического имущества ЗапОВО, где хранились отравляющие вещества. На чье же имущество наткнулись строители в 1979 — Вермахта или РККА?..