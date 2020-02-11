В Орше обокрали кольщика — после вечеринки вынесли тату-машинки

Іван Дзедушкін • 11/2/20 18:54 • Здарэнні

Соседка устроила в квартире оршанца вечеринку, а один из гостей после застолья унес две тату-машинки.



Ночью 9 февраля в милицию Орши обратился местный житель, который заявил о краже из его квартиры двух устройств для набивки татуировок и расходных материалов к ним общей стоимостью около 500 долларов. Однако милиция не обнаружила следов взлома, поэтому стала выяснять. Кто имел доступ к жилищу.

Как оказалось, в начале января мужчина переехал к своей знакомой в другой город, а за квартирой попросил присматривать мать. Через некоторое время женщина устала ежедневно выгуливать собаку сына и попросила присмотреть за ней соседку.

Молодая девушка воспользовалась подвернувшейся свободной жилплощадью и устроила в соседской квартире вечеринку, на которую пригласила своих друзей. Компания гуляла двое суток, после чего и пропали инструменты кольщика.

Через некоторое время милиции удалось выяснить, что машинки для татуирования забрал 25-летний парень, который хотел открыть тату-салон. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.