Завышенные наценки на сахар и гречку обнаружил КГК в магазинах Витебска

ННВ • 11/2/20 13:41 • Эканоміка

В некоторых магазинах Витебска были превышены максимальные торговые надбавки на сахар и гречневую крупу. Сколько там «накручивали»?



Напомним, что с 1 октября прошлого года в Беларуси действует временное государственное регулирование цен на сахар, согласно которому предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя или импортера не может быть больше 15%.

При этом, однако, в одном из магазинов областного центра КГК обнаружил, что сахар продавался с торговой надбавкой в размере 20%, в результате чего розничная цена была завышена: вместо 1 рубля 54 копеек килограмм сахара обходился покупатели 1 рубль 61 копейку.

Еще в двух витебских магазинах предельные максимальные торговые надбавки на сахар были превышены на 10% и 4%. Кроме того в этих торговых точках превышены в два раза (50%) и на 5% (30%) соответственно предельные торговые надбавки на гречневую крупу, которая с 1 ноября 2019 года по 29 января 2020 года недолжна была превышать 25% (с учетом оптовой надбавки).

По результатам контрольных мероприятий КГК направил субъектами хозяйствования, где найдены нарушения, рекомендации об их устранении. Ход исполнения этих рекомендаций взят на жесткий контроль, сообщает пресс-служба Комитета.