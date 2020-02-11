Женщина на «Toyota Land Cruiser» не уступила дорогу трамваю в Новополоцке

ННВ • 11/2/20 19:17 • Здарэнні

Столкновение внедорожника с трамваем, следовавшим в депо, произошло вечером 10 февраля в Новополоцке.



Около 17:50 40-летняя новополочанка на «Toyota Land Cruiser» в районе дома №6 на улице Блохина при повороте налево не уступила дорогу трамвайному вагону, который ехал в попутном направлении.

В результате трамвай въехал в левый бок внедорожника в районе водительской двери. Оба транспортных средства получили небольшие повреждения. Люди в этом дорожно-транспортном происшествии не пострадали, сообщает газета «Новополоцк Сегодня» со ссылкой на официального представителя Новополоцкого ГОВД Надежду Касперович.