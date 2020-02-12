Кота, 5 суток просидевшего на высокой сосне, спасли в Браславе

• 12/2/20 11:32 • Здарэнні

На помощь коту Бантику, 5 суток проведшему на сосне, пришли пожарные и коммунальщики, чтобы добраться до животного понадобилась автовышка.
Кота, 5 суток просидевшего на высокой сосне, спасли в Браславе. Фото Веры Булановой / www.braslav-star.by

Один из жителей местного общежития ПМК на время отсутствия оставил своего любимца Бантика под присмотром друга. Домашний кот, который на улице бывает редко, по недосмотру смог улизнуть за пределы жилья — погоды ведь стоят мартовские.

Кота, 5 суток просидевшего на высокой сосне, спасли в Браславе. Фото Веры Булановой / www.braslav-star.by

После этого в течение трех суток животное вообще не могли найти, сообщает местная газета «Браслаўская звязда». Только на четвертый день соседка услышала жалобный мяв Бантика и рассмотрела его на самой верхушке высокой сосны.

Кота, 5 суток просидевшего на высокой сосне, спасли в Браславе. Фото Веры Булановой / www.braslav-star.by

На протяжении еще двух суток все попытки сманить кота вниз оказались безуспешными. После этого хозяин решил обратиться к спасателям в Браславский РОЧС.

Автовышку для спасения животного предоставило «Браслав-коммунальник», в ее люльке пожарный-спасатель Сергей Лябик поднялся к вершине дерева, а когда протянул руки к ветвям, на которых сидел кот, тот сам запрыгнул ему на плечо.

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