Кота, 5 суток просидевшего на высокой сосне, спасли в Браславе

ННВ • 12/2/20 11:32 • Здарэнні

На помощь коту Бантику, 5 суток проведшему на сосне, пришли пожарные и коммунальщики, чтобы добраться до животного понадобилась автовышка.



Один из жителей местного общежития ПМК на время отсутствия оставил своего любимца Бантика под присмотром друга. Домашний кот, который на улице бывает редко, по недосмотру смог улизнуть за пределы жилья — погоды ведь стоят мартовские.

После этого в течение трех суток животное вообще не могли найти, сообщает местная газета «Браслаўская звязда». Только на четвертый день соседка услышала жалобный мяв Бантика и рассмотрела его на самой верхушке высокой сосны.

На протяжении еще двух суток все попытки сманить кота вниз оказались безуспешными. После этого хозяин решил обратиться к спасателям в Браславский РОЧС.

Автовышку для спасения животного предоставило «Браслав-коммунальник», в ее люльке пожарный-спасатель Сергей Лябик поднялся к вершине дерева, а когда протянул руки к ветвям, на которых сидел кот, тот сам запрыгнул ему на плечо.