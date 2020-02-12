Несколько снимков, сделанных Сигизмундом Юрковским в Витебске, продают с аукциона

Сяржук Серабро • 12/2/20 18:49 • Культура

На аукционе eBay выставлены четыре портрета, снятых Сигизмундом Юрковским в его ателье в Витебске.



Это три визитных портрета размером 6,4х10,5 сантиметра, изображающих мальчика, девушку и мужчину, один из которых продается за 30 долларов, а два — за 45. Четвертый снимок — кабинетный портрет размером 10,7х16,4 сантиметра с молодой парой, он оценен в 80 долларов. Все четыре снимка выставлены одним продавцом из города Бяла-Подляска в Польше.

Сигизмунд Юрковский один из первых белорусских фотографов, он родился в 1833 году в Могилеве, а в 1867 году открыл в Витебске на Замковой улице фотоателье. В 1883 году Юрковский изобрел шторно-щелевой фотографический затвор, принцип которого применяется в фототехнике до сих пор.

До сегодняшнего дня было известно 80 снимков Сигизмунда Юрковского, сохранившихся до наших дней. Самая большая их коллекция — 27 карточек — хранится в Витебском областном краеведческом музее.

Судя по изображенным на обратной стороне фотографий медалям, выставленные на аукцион снимки сделаны до 1898 года, когда фотограф получил бронзовую медаль 5-й фотографической выставки Императорского Русского технического общества за стереоскопические фотоснимки.