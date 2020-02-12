Пьяный водитель на Заречной улице в Витебске выехал на тротуар и сбил девушку, она в больницу

Сяржук Серабро • 12/2/20 11:44 • Здарэнні

Вечером 11 февраля в Витебске пьяный водитель сбил девушку, шедшую по тротуару. Пешеход в больнице.



Около 19:00 в районе железнодорожного переезда на Заречной улице пьяный водитель легковушки «Rover 200» с наклейкой «Fake Taxi» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил девушку, которая шла по тротуару.

В результате наезд пешеход получила травмы, и ее пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.