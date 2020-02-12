Старинную икону украли у жителя Витебска, он оставил ее в сдаваемом в аренду доме

Іван Дзедушкін • 12/2/20 11:04 • Здарэнні

С заявлением о краже иконы XIX века в милицию обратился 51-летний житель Витебска. Точную дату кражи он не знал.



Старинная икона находилась в доме, который мужчина сдавал в аренду. Последний раз он там бывал и видел предмет старины летом 2019 года, а узнал о пропаже антиквариата на днях.

Под подозрение у милиционеров попал сосед потерпевшего. Как оказалось, мужчина бывал в доме, в какой-то день улучил момент и украл старинную икону, а затем продал ее.

Правоохранителям удалось выйти на след покупателя и обнаружить у него украденную вещь. В результате семейную реликвию вернули потерпевшему, а в отношении его соседа возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.