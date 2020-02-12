В Витебске открылся проект авангардного искусства «Constructio 2020» Галины Васильевой

Юрый Шэпелеў • 12/2/20 14:44 • Культура

В Витебском художественном музее свой персональный выставочный проект представила витебская художница Галина Васильева.



Проект «Constructio 2020» Галина Васильева презентует в честь своего очередного юбилея, а также посвящает его другому событию, очень важному и знаковому в творческой судьбе художницы, а именно — 100-летию создания в Витебске творческого объединения УНОВИС. Идеи «Утвердителей нового искусства» основанного Казимиром Малевичем, сегодня покорили весь мир. Особенно дороги эти идеи художникам города Витебска. Галина Степановна Васильева является ярким продолжателем традиций авангардного искусства начала ХХ века.

О своём поиске в искусстве Галина Васильева говорит так: «В моем творчестве конструктивное направление появилось в 1991 году, когда на смену живописной экспрессии пришла геометрическая абстракция. Экспрессивность уступила место спокойному созерцанию, хаос сменился чистой формой, живопись полотен превратилась в чистый цвет, а пространство холста вышло за пределы подрамника. Ритм цвета, геометрических форм стал диктовать выставочное пространство, создавать которое стало моим кредо».

"Квадрат, как гармоничная, самодостаточная форма, красной нитью прошёл через моё творчество в Витебске, включая импровизации на тему работ Казимира Малевича. В 1993 году я создаю первую серию «квадратов»: красный, зелёный, жёлтый и синий, обведённые чёрной линией на белом фоне. В 1994 году родился диптих "Три совмещённые фигуры, это чёрный квадрат холста, красный (синий) ромб, перечёркнутый чёрным крестом."

«Огромное влияние на моё дальнейшее развитие оказало участие в 1-м международном пленэре «Малевич.УНОВИС.Современность», знакомство с участниками творческого объединения "Квадрат", литература о творчестве Казимира Малевича. С этого времени произошёл переворот в моём мировосприятии и мировоззрении, благодаря которому, я окончательно и бесповоротно приняла творчество этого необычного художника, а главное, пришло понимание того, чем я занимаюсь».

«Во время пленэра был создан триптих "Посвящение Малевичу" — это были квадраты чёрный, красный и белый с сине-красным крестом. Затем, в 1996 году был второй пленэр "Малевич. УНОВИС. Современность", который проходил в бывшей усадьбе Цехановецких в Бочейково. Там был написан триптих из трёх квадратов : серебряный, золотой и серебряный квадрат с золотым кругом в центральной части».

Названием для выставочного проекта Галина Васильева выбрала «Constructio 2020». «Constructio» с английского переводится как построение. В данном случае, это — построение пространства, основанное на энергии цвета, формы, ритме геометрических плоскостей и объектов с чёткой структурой линий. Поиск наибольшей выразительности минимальными средствами, где гармония и строгий отбор противостоит хаосу, экспрессия уступает место пассивному созерцанию и предельной простоте.

Впервые проект конкретно-конструктивного искусства Галина Васильева презентовала в Витебске в 1993 году, это была её персональная выставка на которой были представлены только абстрактные работы. За период с 1993 по 2019 годы Васильевой было проведено 17 авторских проектов авангардного искусства в Беларуси, а также в Москве, Варшаве, Эдинбурге, Пскове и др.

Выставочный проект «Constructio 2020» Галины Васильевой будет работать в Витебском художественном музее по 15 марта.