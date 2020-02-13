Опасную российскую «стеклоомывайку» продавали в магазинах Орши

ННВ • 13/2/20 12:08 • Здароўе

Два наименования опасной стеклоомывающей жидкости, произведенной в Российской Федерации, обнаружили в магазинах Орши.



В торговой сети райцентра продавались жидкости «Freeze way» (-30), изготовителенная ООО «Инвестагропром» из Москвы, и «АНТИобледенитель «Патриот» (-30), изготовленный ООО ПКО «Патриот» из Рязани. Обе не соответствует показателям кристаллизации, задекларированным изготовителями в маркировке. Кроме этого, в составе жидкостей содержится метиловый спирт, который также не заявлен в маркировке, и превышает допустимую в Беларуси норму более чем в 100 раз.

Руководителям торговых организаций, где продавали эту «стеклоомывайку», предложили изъять из обращения опасные жидкости, сообщает «Аршанская газета» со ссылкой на начальника Оршанского отдела госнадзора Елену Карпович.