Опасную российскую «стеклоомывайку» продавали в магазинах Орши
Два наименования опасной стеклоомывающей жидкости, произведенной в Российской Федерации, обнаружили в магазинах Орши.
В торговой сети райцентра продавались жидкости «Freeze way» (-30), изготовителенная ООО «Инвестагропром» из Москвы, и «АНТИобледенитель «Патриот» (-30), изготовленный ООО ПКО «Патриот» из Рязани. Обе не соответствует показателям кристаллизации, задекларированным изготовителями в маркировке. Кроме этого, в составе жидкостей содержится метиловый спирт, который также не заявлен в маркировке, и превышает допустимую в Беларуси норму более чем в 100 раз.
Руководителям торговых организаций, где продавали эту «стеклоомывайку», предложили изъять из обращения опасные жидкости, сообщает «Аршанская газета» со ссылкой на начальника Оршанского отдела госнадзора Елену Карпович.
Падобнае
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.