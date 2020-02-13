Прокуратура раскрыла подробности убийства в Медцентре, где прошлой осенью в лесополосе зарезали мужчину

Іван Дзедушкін • 13/2/20 13:51 • Крымінал

В суд передано дело 53-летнего жителя Витебска, который прошлой осенью ударом ножа в сердце убил мужчину из отдыхавшей в лесополосе компании, задержать убийцу тогда смог один из приятелей убитого.



Эта история произошла 5 сентября. Как тогда сообщала милиция в лесополосе напротив дома №62 по улице Чкалова отдыхала компания из четырех человек. Бывшая там девушка попросила сигарету у прохожего, но тот ее оттолкнул. А когда за нее вступился один из мужчин, то получил удар ножом в грудь.

Согласно информации прокуратуры, в тот день 53-летний витеблянин отправился в лесополосу с самодельным ружьем. Это ружье, а также не менее 17 патронов к нему, мужчина смастерил в подвале своего дома на Смоленской улице.

В районе опоры линии электропередачи отдыхала упомянутая выше компания. Далее, говорится в сообщении прокуратуры, не имея поводов и оснований для конфликта, из хулиганских побуждений умышленно нанес имевшимся при нем ножом отдыхавшему одно травмирующее воздействие в область грудной клетки слева.

После удара ножом витеблянин хотел скрыться, но его догнал другой мужчина из компании. Преследуемый отмахивался ножом и нанес догнавшему его преследователю не менее восьми ударов руками, ногами и деревянной палкой. Однако, его все же удалось задержать и передать милиции. Получивший же ножевое ранение мужчина умер до приезда скорой.

В результате 53-летнему витеблянину предъявлены обвинения в убийстве из хулиганских побуждений (пункт 13 части 2 статьи 139 УК), незаконном изготовлении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 295 УК) и насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений.

Отметим, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Во время следствия он находился под стражей, где и останется до решения суда. Согласно санкциям 2 части статьи 139 УК ему грозит расстрел.