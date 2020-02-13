Пропавшую 17-летнюю девушку ищут в Витебске, она могла сбежать с парнем из России

Іван Дзедушкін • 13/2/20 12:33 • Здарэнні

Витебская милиция объявила в розыск 17-летнюю Екатерину Макаренко, которая вчера утром ушла из дому и до сих пор не вернулась, на связь девушка не выходит.



Ранее Катя Макаренко уже несколько раз убегала из дома. Милиция склонна предполагать, что девушка может находиться вместе с 19-летним Даниилом Райторовским, гражданином России. Последний раз ее видели шедшей в направлении школы.

Приметы пропавшей девушки: на вид 18-20 лет, рост около 178 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зелёные, может носить очки в чёрной пластиковой оправе.

Уходя из дому она была одета в бежевую шубу с опушкой длиной до колена и капюшоном, тёмно-серое платье, обута в бежевые полуботинки без каблука на шнурках. С собой у девушки была сумка чёрного цвета с золотистой надписью и ноутбук в корпусе серебристого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Екатерины Макаренко, милиция просит сообщать информацию сообщите по телефонам:

📞 8 (0212) 36-83-60

📞 8 (0212) 35-83-60

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