С завтрашнего дня ГАИ начнет отработку трасс Р-20 и М8, инспектора будут работать в двухсменном режиме

ННВ • 13/2/20 19:01 • Здарэнні

Массированную отработку автомагистралей Р-20 «Витебск — Полоцк — граница Латвии» и М8 «Витебск — Гомель — граница Украины» Госавтоинспекция начнет с утра 14 февраля.



Инспектора будут работать в двухсменном режиме с использованием гласного, негласного и смешанного контроля за выполнением правил дорожного движения.

В первую очередь они будут обращать внимание на превышение скорости, нарушения правил перевозки детей, а также уделят внимание пресечению нарушений ПДД пешеходами и удалению их с проезжей части в темное время суток.

Кроме того ГАИ собирается выявлять пьяных и лиц, не имеющих или лишенных права управления авто. К этим нарушителям обещают применять самые строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно информировать оперативно-дежурные службы ОВД о нахождении на дороге уязвимых участников дорожного движения, находящихся в состоянии опьянения по телефону 102, пишет газета «Жыццё Прыдзвіння». Проверка продлится до позднего вечера 16 февраля.