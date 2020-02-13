Шесть лет за крафтовые конфеты с марихуаной — вынесен приговор девушка из Новополоцка, угостившей официанток шоколадом с наркотиками

• 13/2/20 20:59 • Здарэнні

27-летнюю девушку из Новоплоцка, угостившую работников местного ресторана самодельными конфетами с начинкой из канабиса, признали виновной в хранении и сбыте наркотических веществ.
Конфеты с марихуаной. Кадр из телесюжета Ветор ТВ

Осенью прошлого года девушка приготовила около 150 грамм таких конфет, использовав для начинки соцветие конопли (т.н. «шишку»), которое досталось ей от знакомого. Она запаковала крафтовые сласти в коробку из-под «Raffaelo» и принесла их в ресторан «Бирхаус», где угостила бармена и двух официанток.

Сотрудники ресторана после такого угощения почувствовали себя плохи и обратились за медпомощью. Врачи обнаружили в их крови каннабиноиды, о чем и сообщили в милицию.

Конфеты с марихуаной. Кадр из телесюжета Ветор ТВ

Новополочанку задержали, и она призналась, что сама приготовила конфеты с нарктиками. В ее отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 328 УК — незаконный сбыт особо опасных наркотических веществ.

Суд признал молодую девушку в незаконном без цели сбыта хранении опасных психотропных веществ и сбыте особо опасных психотропных веществ. В результате ее приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщила заместитель прокурора прокуратуры Новополоцка Елена Колосова в эфире программы «Рубикон» местного телеканала «Вектор ТВ». Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Шесть лет за крафтовые конфеты с марихуаной — вынесен приговор девушка из Новополоцка, угостившей официанток шоколадом с наркотиками

Рукодельница?

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    1 каментар

    1. Иван Иванов  
      13/люты/2020 у 23:42

      вот и делай добро людям....смешно что каннабис-это особо опасный психотроп.Лишнее подтверждение тому что сия страна странная.Если наркотик все то что меняет сознание то БТ однозначно подпадает под определение"особо опасный психотроп"более того-это как бы уравнивать ружье с танком:-D:-D:-D

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