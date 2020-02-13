Шесть лет за крафтовые конфеты с марихуаной — вынесен приговор девушка из Новополоцка, угостившей официанток шоколадом с наркотиками

Іван Дзедушкін • 13/2/20 20:59 • Здарэнні

27-летнюю девушку из Новоплоцка, угостившую работников местного ресторана самодельными конфетами с начинкой из канабиса, признали виновной в хранении и сбыте наркотических веществ.



Осенью прошлого года девушка приготовила около 150 грамм таких конфет, использовав для начинки соцветие конопли (т.н. «шишку»), которое досталось ей от знакомого. Она запаковала крафтовые сласти в коробку из-под «Raffaelo» и принесла их в ресторан «Бирхаус», где угостила бармена и двух официанток.

Сотрудники ресторана после такого угощения почувствовали себя плохи и обратились за медпомощью. Врачи обнаружили в их крови каннабиноиды, о чем и сообщили в милицию.

Новополочанку задержали, и она призналась, что сама приготовила конфеты с нарктиками. В ее отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 328 УК — незаконный сбыт особо опасных наркотических веществ.

Суд признал молодую девушку в незаконном без цели сбыта хранении опасных психотропных веществ и сбыте особо опасных психотропных веществ. В результате ее приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщила заместитель прокурора прокуратуры Новополоцка Елена Колосова в эфире программы «Рубикон» местного телеканала «Вектор ТВ». Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.