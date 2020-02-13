Тендер на 48 миллионов рублей на уборку и техобслуживание домов объявило Витебское ГЖКХ, в чем причина отмены старого на 8 миллионов?

Сяржук Серабро • 13/2/20 14:54 • Эканоміка

Новый тендер ориентировочной стоимостью в 48 246 574 рублей на уборку и техническое обслуживание жилых домов объявило Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство. Почему так изменилась сумма?



Ответ достаточно прост по какой-то причине унитарное коммунальное производственное предприятие «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» решило закупить жилищно-коммунальные услуги сразу на 5 лет — с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2025 года.

Старый тендер, который объявлялся на 10 месяцев текущего года, между тем, 12 февраля был отменен в связи с выявленной ошибкой заказчика в части источника финансирования. Впрочем, в новом тендере источником финансирования, как и в отмененном, указаны собственные средства.

За пять лет на уборку вспомогательных помещений жилых домов Витебска и Витебского района ЖКХ планирует потратить 4 993 544 рублей. Техническое обслуживание домов обходится гораздо дороже — за 60 месяцев на это уйдет 43 253 030 рублей.