Хищных клещей и клопов покупают витебские энергетики. Зачем они нужны?

Сяржук Серабро • 14/2/20 20:57 • Экалогія

Тендер на закупку нескольких видов объявило Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго». Зачем они нужны энергетикам?



Закупаются следующие насекомые-энтомофаги: амблисейус свирски, макрофулус и фитосейулюс персимилис. Всего таких организмов приобретается около десяти миллионов особей.

Предназначение этих хищных клопов и клещей простое — они являются биологическими средствами защиты растений. Например, амблисейус свирски может уничтожать ржавого томатного клеща, а макрофулус — томатную минирующую моль, оба они поедают белокрылку. А фитосейулюс персимилис эффективен против ряда паутинных клещей. Так что использовать этих насекомых будут против вредителей в теплицах, принадлежащих «Витебскэнерго».