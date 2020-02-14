Сгорел дом престарелых пенсионеров в Чашникском районе — 89-летний дедушка погиб, а его 86-летней жене удалось спастись

ННВ • 14/2/20 13:06 • Здарэнні

Ранним утром 14 февраля произошел пожар дома престарелой супружеской четы в деревне Залесье Чашникского района, один из стариков погиб.



Сообщение о горящем доме, в котором жили 89-летний мужчина и 86-летняя женщина пожарные получили в 5:41. Хозяйка смогла выбраться и спаслась, а вот ее супруг остался в горящем доме.

Тело погибшего пенсионера нашли на полу, под слоем обрушившихся конструкций сгоревшего дома. В результате пожара огнем в доме уничтожены крыша и потолок, а также имущество. Дом уже не пригоден для жилья, выжившей женщине придется перебраться к сыну в Чашники.

Сейчас проводится проверка по факту этого пожара, по предварительной версии он мог возникнуть из-за нарушения правил эксплуатации печей, сообщается пресс-службой МЧС.