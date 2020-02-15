Оршанец пытался отравиться выхлопными газами в день святого Валентина, пожарные успели вскрыть дверь гаража
Самоубийство в день святого Валентина в гараже на улице Воз-ан-Влен в Орше смогли предотвратить пожарные, они спасли 44-летнего мужчину, который хотел отравиться выхлопными газами.
14 февраля в 17:25 в МЧС получили сообщение о попытке суицида — мужчина заперся в гараже и завел автомобиль. Спасатели смогли при помощи аварийно-спасательного инструмента вскрыть дверь гаража, мужчина находился в салоне легковушки, а ее двигатель работал.
Пострадавший был в сознании, с отравлением угарным газом его госпитализировали в местную больницу, сообщается пресс-службой МЧС.
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