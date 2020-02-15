Рыбак держал провалившегося под лед друга до приезда спасателей. Видео происшествия на Новосельском озере в Сенненском районе

ННВ • 15/2/20 20:12 • Здарэнні

Провалившегося под лед на озере Новосельское рыбака на плаву удерживал друг, который успел вызвать по телефону спасателей.



Сообщение о тонущем мужчине на озере возле деревни Новое село Сенненского района спасатели получили 15 февраля в 14:14. Подъехавший на вызов экипаж МЧС, что в полынье примерно в 20 метрах от берега находится мужчина.

Как выяснилось позже, два рыбака приехали на озеро, затянутое тонким льдом, порыбачить. Один из мужчин вышел ледяную поверхность и провалился в воду. Это заметил его товарищ, находившийся на берегу. Он позвонил спасателям и бросился на помощь первому рыбаку — удерживал его за руки, помогая оставаться на плаву.

Спасатели вытащили тонущего мужчину с помощью спасательного конца Александрова. При первичном обследовании медики диагностировали у 67-летнего пенсионера общее переохлаждение и отвезли его в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.