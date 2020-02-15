Рыбак держал провалившегося под лед друга до приезда спасателей. Видео происшествия на Новосельском озере в Сенненском районе

• 15/2/20 20:12 • Здарэнні

Провалившегося под лед на озере Новосельское рыбака на плаву удерживал друг, который успел вызвать по телефону спасателей.
Провалившегося под лед на озере Новосельское рыбака на плаву удерживал друг, который успел вызвать по телефону спасателей. Фото МЧС

Сообщение о тонущем мужчине на озере возле деревни Новое село Сенненского района спасатели получили 15 февраля в 14:14. Подъехавший на вызов экипаж МЧС, что в полынье примерно в 20 метрах от берега находится мужчина.

Как выяснилось позже, два рыбака приехали на озеро, затянутое тонким льдом, порыбачить. Один из мужчин вышел ледяную поверхность и провалился в воду. Это заметил его товарищ, находившийся на берегу. Он позвонил спасателям и бросился на помощь первому рыбаку — удерживал его за руки, помогая оставаться на плаву.

Провалившегося под лед на озере Новосельское рыбака на плаву удерживал друг, который успел вызвать по телефону спасателей. Фото МЧС

Спасатели вытащили тонущего мужчину с помощью спасательного конца Александрова. При первичном обследовании медики диагностировали у 67-летнего пенсионера общее переохлаждение и отвезли его в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

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