В Витебске почтили память воинов, погибших в Афганистане. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 15/2/20 13:39 • Грамадства

В Витебске 15 февраля возле памятника «Боль» прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.



В митинге участвовали власти города. Среди них был новый мэр Вадим Зарянкин и бывший градоначальник Виктор Николайкин. Первый выступил с речью, второй присутствовал в качестве почетного гостя, депутата парламента.

Почтить память погибших пришли также воины-интернационалисты, их родственники, военные, кадеты, горожане. К мемориалу возложили венки и цветы.

Председатель горисполкома Вадим Зарянкин отметил, что советские военнослужащие в Афганистане достойно выполнили свой долг: "Чувство локтя, взаимовыручка, беспримерный героизм - все, что было свойственно нашим отцам и дедам во всех войнах, повторилось и на афганской земле".

Через афганскую войну прошли более 620 тысяч советских военнослужащих, из них 32 тысячи белорусов. 160 жителей Витебской области не вернулись с той войны. Два наших земляка – Василий Пименов и Василий Щербаков – удостоены звания Героя Советского Союза.