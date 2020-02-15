В Витебске почтили память воинов, погибших в Афганистане. Фоторепортаж
В Витебске 15 февраля возле памятника «Боль» прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В митинге участвовали власти города. Среди них был новый мэр Вадим Зарянкин и бывший градоначальник Виктор Николайкин. Первый выступил с речью, второй присутствовал в качестве почетного гостя, депутата парламента.
Почтить память погибших пришли также воины-интернационалисты, их родственники, военные, кадеты, горожане. К мемориалу возложили венки и цветы.
Председатель горисполкома Вадим Зарянкин отметил, что советские военнослужащие в Афганистане достойно выполнили свой долг: "Чувство локтя, взаимовыручка, беспримерный героизм - все, что было свойственно нашим отцам и дедам во всех войнах, повторилось и на афганской земле".
Через афганскую войну прошли более 620 тысяч советских военнослужащих, из них 32 тысячи белорусов. 160 жителей Витебской области не вернулись с той войны. Два наших земляка – Василий Пименов и Василий Щербаков – удостоены звания Героя Советского Союза.
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3 каментарыя
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15/люты/2020 у 16:24
В 2018 году на встрече президента РФ В. В. Путина с Советом законодателей РФ глава комитета Госдумы РФ по обороне, экс-командующий ВДВ РФ генерал-полковник Владимир Шаманов передал главе государства просьбу «от ветеранских организаций» пересмотреть постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года о «моральном и политическом осуждении» решения советского руководства о вводе войск в Афганистан в 1979 году. В ноябре 2018 года, Госдума одобрила проект соответствующего постановления. «Надо однозначно заявить, что Государственная Дума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск Афганистан в декабре 1979, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989 году», — заявил представлявший законопроект депутат от КПРФ Николай Харитонов.
Сидели бы тихо. Солдаты Рейха не отмечают праздники, и памятники себе не ставят. А тут шоу 2 раза в год.
15/люты/2020 у 16:27 1
На Втором съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года было принято Постановление о политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан — в нём декларировалось, что вторжение в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения. Спустя почти 30 лет после вывода войск из ДРА, данная оценка была официально пересмотрена Госдумой РФ.
По данным социологического опроса, проведённого в декабре 1989 года (участвовали около 15 тыс. человек, причём половина из них прошла через Афганистан), присутствие советских военнослужащих в сопредельной стране оценили как «выполнение интернационального долга» 35 % опрошенных «афганцев» и лишь 10 % невоевавших респондентов. Как «дискредитацию понятия интернациональный долг» войну оценили 19 % «афганцев» и 30 % остальных опрошенных. Как «наш позор» участие СССР в войне определили лишь 17 % «афганцев» — и 46 % других респондентов. 17 % «афганцев» заявили: «Горжусь этим!», тогда как из прочих подобную оценку событиям дали только 6 %.
С начала 1990-х гг. существовало и ныне в России распространено мнение, что Афганская война стала ключевым фактором, приведшим к краху СССР. Аналогичную точку зрения в 2019 г. высказал президент США Д. Трамп.
После 1991 года с распадом СССР, сменой социально-экономической системы, экономическим кризисом интерес к уже закончившейся войне стал угасать. В апреле 1992, из-за прекращения советской поддержки, просоветский режим во главе с Мохаммадом Наджибуллой был свергнут и в Афганистане начался новый этап гражданской войны — теперь уже между различными группировками победивших моджахедов.
15/люты/2020 у 20:12 2
Это несмываемый позор советского руководства.