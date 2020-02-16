Аквапарк, горно-лыжный комплекс и силиконовая долина на берегу Двины — будущее Витебска, которое не наступило

ННВ • 16/2/20 21:12 • Падзеі

На берегу Двины должна была раскинуться силиконовая долина, а на берегу Витьбы — появиться аквапарк. Мы нашли забавное видео с хрустальными мечтами витебских чиновников.



Новостной сюжет о будущем Нью-Витебска, похоже, снят восемь лет назад. В нем рассказывается о грандиозных планах городских властей по преобразованию Витебска. Сегодня уже можно сказать, что подавляющему большинству этих прожектов осуществиться.

В ролике рассказывается о том, что градостроители Витебска проектируют горно-лыжный спортивный комплекс, современный аквапарк на набережной Витьбы, а также силиконовую долину вдоль берега Двины, ну и конечно — Северный мост, «о котором мечтали многие поколения горожан».

Примечательно, что силиконовую долину в Витебске планировали строить в районе торгового центра «Беларусь». Теперь эту площадку, где собирались собрать айтишников, отдали православной церкви под строительство копии полоцкого Софийского собора.

Видео интересно еще и тем, что его автор — Елена Пантюхова — теперь заседает в Совете Республики, а в главный герой, столь щедро раздававший обещания горожанам — тогдашний председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин — стал депутатом Палаты Представителей…