Директора школы наказали за ремонт здания во время занятий — КГК проверил безопасность школьников Витебщины

ННВ • 16/2/20 13:48 • Адукацыя

Одну из школ Витебской области ремонтировали во время занятий, за это оштрафовали директора.



В ноябре – декабре прошлого года во всех школах региона провели проверки по вопросам безопасного пребывания школьников.

В результате в одном из учреждений образования контролеры обнаружили, что в нарушение требований законодательства строительные работы по замене кровли, окон и облицовке фасада здания проводились во время учебных занятий.

По требованию Комитета госконтроля ремонтные работы в школе перенесли на время после окончания занятий и в выходные дни. Кроме того на стройплощадке навели порядок и выставили ограждение по периметру школьного здания.

За допущенные нарушения директора школы привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

В то же время нарушений, влекущих прямые угрозы жизни и здоровью учащихся, проверками выявлено не было, сообщает пресс-служба КГК Витебской области.