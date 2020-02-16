В Новополоцке будут судить водителя, сбившего мужчину на пешеходном переходе

ННВ • 16/2/20 10:33 • Здарэнні

В суд передано дело 51-летнего водителя из Новополоцка, который 4 ноября прошлого года сбил на пешеходном переходе мужчину. Скорость авто была 36 километров в час.



В тот вечер мужчина на «Volkswagen Passat» ехал по улице Калинина. Автомобиль был исправным, а его скорость, как установили эксперты, не превышала 36 километров в час.

Шел слабы дождь, и асфальт был мокрый. Водитель ехал по правой полосе со скоростью, которая по мнению следствия не обеспечивала безопасность дорожного движения. В районе дома №20 он подъехал к обозначенному дорожными знаками и горизонтальной разметкой пешеходному переходу, но не снизил скорость. В результате автомобиль выехал на переход и наехал на 57-летнего мужчину. Пешеход при этом получил тяжкие телесные повреждения.

Материалы этого уголовного дела проверили в прокуратуре Витебской области. Там пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Водитель обвиняется по части 2 статьи 317 УК.

После изучения дела, его направили в суд. Водитель, совершивший ДТП, остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщается прокуратурой.