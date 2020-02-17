Более миллиона долларов не успели освоить в Оршанском районе

ННВ • 17/2/20 15:00 • Эканоміка

Оршанский района не успел освоить все деньги из выделенных из бюджета в 2019 году 13 200 000 рублей, недочеты вскрыл КГК.



Неосвоенными за год остались 2 200 000 рублей: остался неиспользованным миллион рублей, выделенный на не были капитальный ремонт спорткомплекса и дворца культуры в Барани, это произошло из-за несвоевременной разработкой проектной документации; также не освоили почти четверть средств — 1 200 000 рублей — выделенных на реконструкцию Дворца культуры «Орша», что связано с несоблюдением подрядчиком графика производства работ, сообщает пресс-служба КГК.

За нарушение сроков разработки проектной документации проектные организации и их руководителей привлекли к административной ответственности. Также местным органам власти в 2020 году поручено принять дополнительные меры по ликвидации отставания в сроках строительства. КГК собирается продолжать контроль за реализацией Программы развития Оршанского района.