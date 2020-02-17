Производственный комплекс Воропаевского ДОК хотят продать за 620 000 долларов

Сяржук Серабро • 17/2/20 13:41 • Эканоміка

Комплекс по обработке древесины и производства изделий из дерева Вопропаевского ДОК выставлен на торги с начальной ценой 1 326 474 рубля.



Напомним, что банкротство открытого акционерного общества «Воропаевский ДОК» началось год назад. На тот момент кредиторская задолженность предприятия, находящегося в Поставском районе, составляла 2 757 646 рублей 41 копейку.

За шесть лет до начала банкротства деревообрабатывающему комбинату из инновационного фонда облисполкома выделили 5 миллиардов неденоминированных рублей (более 460 000 долларов по курсу нацбанка на то время). Их потратили на закупку итальянского оборудования для выпуска мебели из массива сосны.

Сейчас к продаже в составе лота предлагается 27 единиц предприятия общей площадью около 13,4 тысяч квадратных метров, сушильные камеры для дерева, канализационные и прочие сети, собственная котельная, артезианская скважина и др. Производственный комплекс ДОКа включает 140 единиц различного оборудованиядля переработки древесины и производства изделий из дерева, деревообрабатывающие станки с ЧПУ, оборудование для работы с ЛДСтП, МДФ, массивом. Предприятие укомплектовано трудовым персоналом, с 9 июля 2019 года оно признано банкротом и начато ликвидационное производство.

Торги по продаже комплекса по обработке древесины и производства изделий из дерева ОАО «Воропаевский ДОК» состоятся 18 февраля и пройдут в Витебском областном центре маркетинга.

Напомним, что Воропаевский завод железобетонных изделий также был признан банкротом, его ликвидация завершилась в 2018 году. Вместе с ДОК это были два крупнейших предприятия в городском поселке, где живет две с половиной тысячи человек.