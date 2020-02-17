Производственный комплекс Воропаевского ДОК хотят продать за 620 000 долларов

• 17/2/20 13:41 • Эканоміка

Комплекс по обработке древесины и производства изделий из дерева Вопропаевского ДОК выставлен на торги с начальной ценой 1 326 474 рубля.

Напомним, что банкротство открытого акционерного общества «Воропаевский ДОК» началось год назад. На тот момент кредиторская задолженность предприятия, находящегося в Поставском районе, составляла 2 757 646 рублей 41 копейку.

За шесть лет до начала банкротства деревообрабатывающему комбинату из инновационного фонда облисполкома выделили 5 миллиардов неденоминированных рублей (более 460 000 долларов по курсу нацбанка на то время). Их потратили на закупку итальянского оборудования для выпуска мебели из массива сосны.

Производственный комплекс Воропаевского ДОК хотят продать за 620 000 долларов

Сейчас к продаже в составе лота предлагается 27 единиц предприятия общей площадью около 13,4 тысяч квадратных метров, сушильные камеры для дерева, канализационные и прочие сети, собственная котельная, артезианская скважина и др. Производственный комплекс ДОКа включает 140 единиц различного оборудованиядля переработки древесины и производства изделий из дерева, деревообрабатывающие станки с ЧПУ, оборудование для работы с ЛДСтП, МДФ, массивом. Предприятие укомплектовано трудовым персоналом, с 9 июля 2019 года оно признано банкротом и начато ликвидационное производство.

Торги по продаже комплекса по обработке древесины и производства изделий из дерева ОАО «Воропаевский ДОК» состоятся 18 февраля и пройдут в Витебском областном центре маркетинга.

Напомним, что Воропаевский завод железобетонных изделий также был признан банкротом, его ликвидация завершилась в 2018 году. Вместе с ДОК это были два крупнейших предприятия в городском поселке, где живет две с половиной тысячи человек.

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